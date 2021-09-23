Полицейского из Одессы будут судить за коррупцию

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника сектора водной полиции одного из райотделов полиции в Одесской области, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и служебном подлоге.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, полицейский, используя своё служебное положение, требовал и получил 5 тысяч долларов США взятки за влияние на принятие окончательного решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, для решения вопроса о непривлечении гражданина к уголовной ответственности, а также закрытие уголовного производство по факту незаконного строительства бани и самовольного захвата земельного участка.

Кроме того, полицейский после получения первой части неправомерных средств, выдал заявителю заведомо ложный официальный документ — постановление о закрытии уголовного производства.

Полицейского задержали «на горячем» во время получения второй части неправомерной выгоды.

За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас обвиняемый освобождён от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального Управления Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура сообщила о о подозрении полицейскому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 18 сентября в Одессе погиб человек.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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