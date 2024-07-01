Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Одесском районе

Автопроисшествие произошло в воскресенье, 30 июня около 16 часов, на одной из улиц села Троицкое.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Полицейские предварительно установили, что 25-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с 65-летним велосипедистом.

От полученных травм водитель двухколёсника погиб.

Водителя легковушки проверили на состояние опьянения, результат показал, что допустимая норма алкоголя в его организме превышает почти в четыре раза.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, которым квалифицируется нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего. Это преступление карается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Одесса News информировала, что 9 июня в селе Фонтанка 34-летний водитель BMW, убегая от патрульных, на одном из перекрёстков совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего наехал на трёх женщин, которые в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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