Одесская полиция зорко следит за изменением обстановки в регионе

Правоохранители Одесского региона продолжают в усиленном режиме обеспечивать безопасность местных жителей.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области на своей странице в Facebook, «пока ситуация в Одесской области стабильная и контролируемая».

Отмечается, что полицейские вместе с военными, территориальной обороной и общественными формированиями круглосуточно следят за изменением обстановки в регионе, патрулируют улицы населённых пунктов, ведут борьбу с мародёрами, диверсантами и другими преступниками, обеспечивают соблюдение гражданами комендантского часа, помогают нуждающимся людям, на блокпостах.

Полиция обращается к водителям с целью избежать недоразумений и задержек на контрольно-пропускных пунктах, не возить с собой оружия, если вы не военный и оно не зарегистрировано, а также перевозить ножи с признаками боевых; любой военный атрибут, включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа; горючее или другую горючую жидкость в хрупкой таре, при пересечении блокпостов снимать видеорегистраторы.

Правоохранители обращают внимание на то, что при перемещении в автомобиле на длинные расстояния следует брать с собой в дорогу одеяло, спальник или коврик, аптечку, воду, зарядку и питание от розеток автомобиля, домкрат, набор ключей, огнетушитель, «крокодилы» для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, горючее в металлической канистре, запасное колесо, туристическую лопату, запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости, буксировочный трос, автомобильный компрессор.

Полицейские напоминают, что комендантский час в Одесской области с 19.00 до 6.00.

«Будьте добросовестны в вопросах, касающихся безопасности. В стране война, внимание силовых структур сосредоточено на подозрительных лицах, транспортных средствах и предметах, и не в наших с вами интересах, чтобы по невнимательности и ошибкам страдали мирные люди», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 9 марта, когда житель Ивановки Березовского района Одесской области вместе с правоохранителями дежурил на блокпосту, 44-летний правонарушитель, выломал двери его дома и начал выносить ценные вещи.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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