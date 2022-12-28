Одесские «воры в законе» Умка и Лаша Сван арестованы

Двум «ворам в законе» сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного влияния, а также организации и участии в преступном собрании – «сходке».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, «воры в законе», имеющие уголовные прозвища Лаша Сван и Умка, находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния, с декабря 2020 года по март 2021 года на территории Украины организовали и приняли участие в трёх преступных собраниях с представителями криминалитета.

На этих «сходках» решались вопросы координации преступной деятельности и конфликтные ситуации. Также принималось решение о выделении финансовой помощи так называемого воровского общака на праздничные нужды криминалитета и «воров в законе», находящихся в местах лишения свободы. На «сходке» одного из лидеров ОПГ наделили более широкими полномочиями – предоставили возможность сбора средств, полученных преступным путём, на территории Одессы.

Собранные правоохранителями доказательства явились основанием для задержания «воров в законе» в порядке ч. 4 ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Ранее завершено досудебное расследование по делу о распространении этими «ворами в законе» преступного влияния, а обвинительный акт направлен в суд.

Известно, что Умка коронован в 2014 году, а Лаша Сван – в 1995 году. Они получили свои «звания» «воров в законе» от топ-представителей российского уголовного мира.

В рамках данного уголовного производства оперативники и следователи продолжают проводить комплекс мероприятий по сбору доказательств противоправной деятельности других представителей криминалитета для привлечения их к ответственности.

Одесса News сообщала о мероприятиях по зачистке одесского региона от криминалитета.

Фото и видео: Нацполиция

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