Полиция Одессы сделала новогодний подарок владельцам элитных авто

Одесские правоохранители задержали преступную группу похитителей элитных автомобилей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

«В состав группировки, на счету которой более десятка таких правонарушений, входило три местных жителя в возрасте от 33-х до 43-х лет. Специализировались злоумышленники исключительно на транспортных средствах премиум-класса — «Toyota», «Lexus», «Range Rover» и «Mercedes-Benz», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники управления криминальной полиции в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двух злоумышленников. Одного — за рулём похищенной «Toyota Land Cruiser Prado», другого — по месту жительства.

Во время проведения обысков дома у фигурантов были изъяты устройство для запуска двигателя, мобильные телефоны, автомобиль «Range Rover» и другие вещественные доказательства по уголовному производству.

В настоящее время подозреваемые в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Проводятся мероприятия по установлению места нахождения и привлечению к ответственности третьего фигуранта.

Фото: Отдел коммуникации полиции в Одесской области