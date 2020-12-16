Одесская полиция вновь взялась за незаконные азартные онлайн-игры

В Одесской области полицейские пресекли деятельность группы лиц, организовавших и проводивших в регионе незаконные азартные онлайн-игры.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Установлено, что злоумышленники на территории Одессы и области организовали деятельность интерактивных игорных заведений, в которых игрокам за деньги предоставлялась возможность участвовать в азартных играх, лотереях, в том числе в интернет-сети.

Отмечается, что 15 декабря в четырёх таких заведениях, в офисах лиц, возможно, причастных к организации незаконной деятельности по проведению азартных игр и лотерей, по местам их проживания, а также в принадлежащих им автомобилях правоохранители провели санкционированные обыски.

Изъято более 200 единиц компьютерной техники со специальным программным обеспечением для проведением игр, флэш-накопители, носители информации, черновые записи с клиентской базой, черновая бухгалтерия, мобильные телефоны, деньги в сумме более 1 миллиона 200 тысяч гривен и 60 тысяч долларов США, а также автомат Калашникова и 150 патронов к нему.

Во время обыска один из фигурантов угрожал работникам полиции убийством, что квалифицировано по ч.1 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Всё изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будут приниматься решения о привлечении правонарушителей к ответственности согласно действующему законодательству.

Мероприятия проводили сотрудники отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления ГУНП в Одесской области, областной прокуратуры, Управления уголовного розыска, спецподразделений «КОРД» и «ТОР».

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года правоохранители обнаружили в интернете три онлайн-казино, которые администрировал житель Одессы, и пресекли их нелегальную работу.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области