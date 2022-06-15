За переправку мужчин призывного возраста за границу задержаны два жителя Одесчины

В Одесской области правоохранители разоблачили двух злоумышленников в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что правонарушители обещали призывникам так называемый зелёный коридор в соседнюю страну с пошаговой инструкцией, как беспрепятственно пройти, обходя пункты пропуска. Сумма таких услуг колебалась от шести до десяти тысяч долларов.

Прекратили работу преступной схемы работники Управления миграционной полиции Одесской области.

«С привлечением следователей Одесского районного управления полиции №2 под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры была задокументирована попытка незаконно переправить за границу молодого одессита за 6500 долларов», — говорится в сообщении.

При силовой поддержке спецподразделения КОРД в автомобилях и местах проживания фигурантов правоохранители провели санкционированные Беляевским районным судом обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, деньги, флеш-накопители и другие вещи.

Правонарушители задержаны. Им инкриминируют организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие его совершению советами, указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий по предварительному сговору и корыстным мотивам.

Фигурантам объявили подозрение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы Украины.

Как сообщала Одесса News, на лодке через Кучурганский лиман за 3 тыс долл. США незаконно переправляли мужчин призывного возраста участники преступной группы, задержанные в мае 2022 года одесскими правоохранителями.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №2

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