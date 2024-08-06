В Одессе задержан продажный экс-полицейский

В Одессе разоблачён бывший работник правоохранительных органов при получении взятки в $8 тысяч за обещание «помочь» своему знакомому получить должность оперуполномоченного в Департаменте внутренней безопасности Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что подозреваемый в прошлом работал инспектором дежурной части УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области. После увольнения в 2010 году он уже имел проблемы с законом.

Взяточника задержали «на горячем» при получении части оговорённой суммы.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года в Одессе разоблачён заместитель начальника отдела по превентивной деятельности одного из отделений полиции Одесской области, вымогавший и получивший неправомерную выгоду в виде 50 тысяч гривен от физического лица.

Фото: Одесская облпрокуратура

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