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Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская после Олимпиады отдыхает на море

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Одесская теннисистка Даяна Ястремская порадовала подписчиков своего Instagram горячими фото с отдыха.

После завершения выступления на Олимпиаде во Франции одесситка опубликовала пляжные фотографии в откровенном купальнике.

Одесса News информировала, что в Париже Даяна проиграла во втором раунде Марии Осорио из Колумбии, а в соревнованиях парного разряда Ястремская и киевлянка Марта Костюк выиграли первую встречу, но из-за напряжённого графика Марты в одиночном не смогли выйти на второй матч, что вызвало возмущение отца Даяны Александра Ястремского.

 Фото: Даяна Ястремская/Instagram

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