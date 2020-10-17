Одесский оперный приглашает ощутить экспрессию немецких композиторов

Одесский национальный академический театр оперы и балета 24 октября приглашает на концерт «Импрессия: Германия».

В программе концерта музыка композиторов: Р.Вагнера, Г.Ф.Генделя, К.В.Глюка, И.С.Баха, Р.Шумана, Р.Штрауса.

Продолжительность: 1 час (без антракта)

Автор проекта и дирижёр — Маргарита Гринивецкая

Участвуют:

Александр Анисимов (скрипка)

Александр Дмитриев(скрипка)

Анна-Мария Филлипова (арфа)

Игорь Парада (фортепиано)

Таисия Шафранская (меццо-сопрано)

Наталья Павленко (сопрано)

Александр Шульц (тенор)

народный артист Украины Виктор Митюшкин (баритон)



В программе: И.С.Бах — Ария из оркестровой сюиты №3 в исполнении оркестра, Г. Ф. Гендель — «Ombra mai fu» из оперы «Ксеркс» в исполнении Т. Шафранской и оркестра театра, И. С. Бах — 2 часть из «Концерта для двух скрипок и оркестра» ре минор, BWV 1043 в исполнении Александра Анисимова и Александра Дмитриева, Р.Шуман — «Widmung» («Посвящение») в исполнении Н.Павленко, И.Парады, Р.Вагнер — Ария Голландца из оперы «Летучий Голландец», поёт народный артист Украины В. Митюшкин, партия фортепиано Игорь Парада и многие другие классические произведения немецких мастеров

Начало в 18:30.

Цена билетов от 40 до 330 гривен. Их можно купить здесь.