В январе Одессу официально посетят Фиксики

Ваши дети верят в Деда Мороза? Профессор Чудаков вместе с Фиксиками докажут вам, что он существует! И даже не один!

7 января 2020 года Фиксики посетят Одессу с премьерой Новогоднего Фикси Шоу «Дед Мороз существует!».

Фикси Шоу «Дед Мороз существует!» — совершенно новое лицензионное шоу по мотивам сериала «Фиксики».

Телепортация на ваших глазах! Новое изобретение неугомонного Гения Евгеньевича позволяет привлечь любой объект из любого уголка земного шара. Впервые испытать прибор Чудаков приглашает Семёрку и Нолика. Вместе они пытаются телепортировать самого Деда Мороза. Ведь как без него в волшебный праздник года? Но ошибка прибора и препятствия, чинимые администратором Умы Палатовны приводят к неожиданным последствиям: сразу три Деда Мороза из разных континентов оказываются на одной сцене! Впечатляющая новогодняя премьера с участием Фиксиков и целой компании новогодних волшебников из разных стран мира заинтересует каждого ребёнка.

«Дед Мороз существует!» — это искромётная семейная комедия, где каждый зритель станет участником невероятных приключений. Подарите ребёнку незабываемые эмоции оживающего мультфильма!

Каждое Фиксы Шоу — это встреча с любимыми героями, именно такими, как на экране.

Кроме того, Новогоднее Шоу — это ещё и:

• новые музыкальные игры для всего зала — веселье долетит до последних рядов;

• новогодние хиты и любимые фиксипесни, которые можно петь всем вместе;

• яркий, добрый и смешной сюжет, понятный детям!

Однозначно, новогоднее музыкальное шоу в безупречном исполнении зарядит детей и их родителей праздничным настроением и подарит множество ярких эмоций и впечатлений!

Начало в 11:00 и 14:00 в Театре музкомедии.

Билеты можно приобрести здесь.

Малышам до 4-х лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места, ребёнок сидит на руках у взрослого).

Продолжительность спектакля — 55 минут.

