Куда пойти в Одессе на выходные 20-21 июня

В выходные дни 2—21 июня можно уже гулять в парках, загорать на пляже, ходить в рестораны, заглянуть в музей, на выставку, не забывая, конечно, о защитной маске. А можно, как и в предыдущие дни карантина, лежать на диване с дистанционным пультом. А можно прокатиться на велике по открытой вчера Трассе здоровья.

Как всегда, выбор за Вами!

20 июня в Зелёном театре покажут 100 маленьких киноисторий всего за 100 минут. Организаторы настаивают на соблюдении масочного режима. Начало в 21:30. Стоимость билетов – 100-150 грн.

20 июня на территории «Замка монстров» (Французский бульвар, 28) состоится восемнадцатая по счету благотворительная ярмарка «Интерлингвы». Мероприятие пройдет в формате open air. Также в рамках проекта состоится пятая выставка детского рисунка «Одесса глазами ребёнка». Поучаствовать в конкурсе смогут все желающие. Ярмарка будет открыта с 14:00 до 20:00. Все вырученные деньги будут переданы в БФ «Корпорация монстров» и пойдут на добрые дела.

20 и 21 июня Одесская киностудия приглашает всех желающих прикоснуться к загадочному миру кинематографа и узнать, как создаются фильмы во время экскурсии в Музей техники кино. Посетители увидят съёмочную и осветительную технику, вспомогательное операторское оборудование, проекционную, звукозаписывающую и воспроизводящую аппаратуру, побывают на гримёрном и фотографическом участках, увидят игровой и специальный транспорт в моделях и макетах. Продолжительность экскурсии — 1 час. Стоимость билетов – 70-100 грн. Регистрация по ссылке.

21 июня в астрономической обсерватории Одесского планетария можно будет узнать о тайнах солнечных и лунных затмений. Мероприятие приурочено ко Дню летнего солнцестояния и солнечному затмению. Посетители обсерватории узнают много интересного о загадках затмений и подготовятся к просмотру предстоящего солнечного затмения. Также в программе — знакомство с зодиакальными созвездиями и просмотр 3D-фильмов на куполе планетария, экскурсия на телескоп. Начало в 16:00. Стоимость билетов – 50-70 грн.

21 июня Одесский художественный музей приглашает вместе погулять по городу в рамках авторской экскурсии научного сотрудника музея Татьяны Токарчук. Она проведет гостей по самым знакомым местам художественной жизни Одессы и покажет, где были самые престижные выставочные залы и самые тусовочные места одесского бомонда. Финальной точкой маршрута экскурсии станет здание художественного музея. Продолжительность 2,5 часа. Рекомендованный возраст участников 8+. Начало в 8:00 с Думской площади, 1. Стоимость участия 100-200 грн.

20-21 июня функционирует музей-квартира Леонида Утёсова. Экспозиция открыта ежедневно, кроме среды, с 11:00 до 17:00. Музейные сотрудники призывают не забывать о защитных масках и соблюдении дистанции.

До 24 июня ежедневно, кроме среды, в Музее западного и восточного искусства сразу в трёх залах выставка под названием «Человек в меняющемся мире». Над её созданием потрудились художники из объединения «Канон». Авторы экспозиции широко используют приёмы гротеска, элементы игры, мотивы масок и кукол марионеток. Стоимость билетов – 40 грн.

До 30 июня в Музее западного и восточного искусства откроется первый посткарантинный проект. Это персональная экспозиция одесской художницы, автора джазового мурала возле Пересыпского моста Леси Вербы. Проект посвящён легендарным эмигрантам, которые создавали будущее и продвигали глобальные идеи в других странах. Выставку можно посещать небольшими группами, соблюдая условия карантина.

До 5 июля в Музее современного искусства работает второй проект одесского художника Димы Эрлиха под названием «Bored & Horny». Проект представляет собой мозаику из визуальной части, саунд-дизайна и динамичных флористических композиций. Вход — 40 грн.

По 5 июля в парке Шевченко в открывшемся здесь кинотеатре под открытым небом можно посмотреть самые знаковые романтические кинокартины. Начало в 20:30. Киносеансы бесплатные.

До 8 июля Одесский художественный музей приглашает на проект-интервенцию «Реактуализация», посвящённый дню рождения одесского скульптора Бориса Эдвардса. Открытие — 7 июня. Будут представлены работы скульптора Полины Вербицкой, которые по смыслу и образам перекликаются со скульптурами Бориса Эдвардса из экспозиции музея. Стоимость билетов – 50-100 грн.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

Уютных выходных!