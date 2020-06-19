В Одессе открыли велопешеходную эстакаду на Трассе здоровья

Сегодня, 19 июня, мэр Одессы Геннадий Труханов вместе со спортсменами в торжественной обстановке открыл велопешеходную эстакаду на 10-й стации Большого Фонтана.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Городской голова отметил, что работы по благоустройству Трассы здоровья начались в 2014 году. Чаще всего одесситы называли так участок от пляжа «Ланжерон» до района Аркадии. Впервые за многие десятилетия здесь была обустроена пешеходная дорожка, разделены потоки движения спортсменов и отдыхающих, восстановлены освещение, спуски к пляжу, установлены новые канализированные туалеты, проведена реновация спортивных и детских площадок.

«Для активных людей — это событие! Сегодня мы связали все участки одесского побережья, от мыса Ланжерон до мыса Большой Фонтан, в единый велопешеходный маршрут», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Отмечается, что на участке от Аркадии до 10-й станции Большого Фонтана дорога прерывалась, а дальше шла от 11-й до 16-й станции Б. Фонтана. По многочисленным обращениям спортсменов был разработан проект продления Трассы здоровья, частью которого стала эстакада.

Старт строительству был дан 18 апреля 2018 года, когда в первую опору эстакады была заложена капсула времени. С того момента было возведено семь монолитных бетонных опор, которые держат 12 сборных железобетонных балок, соединённых монолитной железобетонной плитой. В ходе строительства эстакады также были выполнены масштабные противооползневые работы, капитально отремонтирован технологический спуск на пляж, усилен конструктив и обновлено покрытие лестницы, ведущей к пляжу.

Параллельно со строительством эстакады велись работы по обустройству велопешеходной дорожки по средней террасе склонов, на участке от 10-й ст. Большого Фонтана до ЖК «Морская симфония». На сегодняшний день все работы также завершены. На дорожке предусмотрены места для отдыха, а смонтированная система освещения позволяет пребывать здесь до позднего вечера.

Рассказывая о дальнейших планах, городской голова подчеркнул, что впереди предстоят работы по благоустройству участков Трассы здоровья от 10-й до 16-й станции Большого Фонтана.

Фото: «Одесса»