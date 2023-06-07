В Одессе впервые появился диагональный пешеходный переход

В Одессе появился первый в истории города диагональный пешеходный переход.

Он находится на пересечении улиц Екатерининской и Ланжероновской, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что работниками коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» внедрены особые настройки светофорного объекта, при которых пешеходы могут осуществлять переход по всем направлениям во время разрешительного сигнала светофора.

«Нанесение дорожной разметки выполнено с использованием пластических масс», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, на Деволановском спуске в Одессе продолжается капитальный ремонт.

Фото: «Одесса»

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