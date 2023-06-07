Одесскую теннисистку Элину Свитолину освистали на турнире во Франции

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина (№192 WTA) со счётом 4:6, 4:6 проиграла в матче 1/4 финала Roland Garros против белоруски Арины Соболенко (№2 WTA) и была освистана болельщиками из-за нежелания пожать руку победительнице.

Об этом сообщает XSPORT.

Матч продлился 1 час 36 минут. За это время Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. В активе Свитолиной три эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Свитолина после поражения на пресс-конференции подвела итоги своего выступления на Roland Garros-2023.

«Что же, я не ожидала, что пройду так далеко. Много хороших моментов, которые можно взять в этот период. Я играла в хороший теннис, провела много отличных матчей. Очень довольна, что смогла найти свою игру. Конечно, с одной стороны, это был очень важный матч, но я постаралась отнестись к нему так, как будто мне нечего терять. Знаете, я ехала на этот турнир с нулевыми надеждами, с нулевыми ожиданиями для себя. А затем я оказалась в четвертьфинале. Так что я просто старалась воспринимать это как очередной поединок, а не как тяжёлую битву. Конечно, я разочарована, что не прошла дальше, но я сделала всё, что могла. Да, сегодня всё пошло не по моему сценарию. Но я выложилась по полной», — сказала одесситка.

Отмечается, что после матча Элина не пожала руку своей сопернице, хотя та ждала Свитолину у сетки.

Вторая ракетка мира рассказала, почему ждала Свитолину: «Не знаю. Это просто инстинкт – я всегда так делаю после каждого матча. Свист в адрес Свитолиной? Она этого не заслужила — свист болельщиков. Я очень уважаю, что она делает после рождения ребёнка. Я очень поражена. Очень её уважаю».

Также Соболенко сказала, что не поддерживает войну в Украине и не поддерживает в текущий момент Александра Лукашенко.

Свитолина и Соболенко

Свитолина по этому поводу сказала: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно чётко высказывала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да».

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Элина Свитолина выиграла финал турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция), обыграв теннисистку с нейтральным статусом Анну Блинкову (WTA 66).

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