Россия решила продлить военные учения вдоль границ Украины до 26 февраля

Россия и Беларусь продолжат совместные учения «Союзная решимость–2022», которые должны были завершиться 20 февраля.

Об этом по итогам учений заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает сайт ведомства.

Хренин сказал, что «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, Президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить».

Россия и Беларусь будут «тщательно прорабатывать этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки», — сказал Хренин.

По словам Хренина, учения призваны обеспечить «адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ. Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. В том числе – третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой «эскалации обстановки в Украине».

По сообщению пресс-службы Южного военного округа РФ, расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) провели учения «по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Чёрного моря».

Отмечается, что «учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках масштабного военно-морского учения под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом».

Как сообщала Одесса News, 18 января 2022 года в Беларусь начали прибывать подразделения вооружённых сил РФ на учения «Союзная решимость–2022», которые начались в феврале. В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может «создать предлог для возможного вторжения» в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление «набором фантазий и страшилок».

В МИД и минобороны Беларуси пообещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

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