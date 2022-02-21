Как за $35000 одесситка стёрла грань между адвокатской этикой и простым мошенничеством

Гражданин Беларуси, ныне житель Одессы Юрий Зайцев, оспаривающий решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении ему статуса беженца, заплатил своему адвокату — Ирине Евдокимовой — 35 тысяч долларов США за юридическую поддержку его обращений, однако ни правовой защиты, ни денег не увидел.

Корреспондент Одесса News встретился с Юрием Зайцевым, чтобы узнать подробности.

Зайцев Юрий был задержан в Одессе 17 августа 2020 года, сразу после выборов президента Республики Беларусь, о чем Одесса Nеws информировала своих читателей.

После ареста он был помещён в СИЗО города Одессы (ОСИ-21), где должен был дожидаться экстрадиции в связи с запросом Республики Беларусь. Поскольку Юрий не имел каких-либо друзей и близких в Украине, то он остался со своими проблемами наедине в стенах следственного изолятора и внутренне готовился к экстрадиции в Беларусь, где его ждала репрессивная машина белорусской власти — Юрий по политичесикм убеждениям анархист, которых в этой стране не жалуют. Как сказал Юрий, «меня там ждал бы суд, который вряд ли был справедлив и беспристрастен к моей деятельности».

Сокамерник посоветовал обратиться к услугам одесского адвоката, который, по его словам, «уже имел опыт освобождения людей с экстрадиционным арестом». При встрече этим адвокатом оказалась Евдокимова Ирина Владимировна, которая уверила, что имеет связи в Миграционной службе Украины и с уверенностью, при помощи гонорара в 35000 американских долларов, спасёт Юрия — остановит экстрадицию и тот получит статус беженца.

Одновременно Юрий написал заявление в ГМС из СИЗО, которое было возвращено, так как было не верно оформлено. С этого момента адвокат Евдокимова со своим подельником — её представителем Симонченко Евгением, получив сначала 25000 долларов, внесла коррективы в историю Юрия и данное заявление было доступно в ГМС, которая вскоре открыла дело и предоставила справку обратившегося за защитой.

Прошло некоторое время, несколько собеседований в СИЗО и в марте Юрия выпускают под круглосуточный домашний арест. Адвокат всё это время уверяет в том, что документы уже готовы, статус уже готов, необходимо доплатить остаток 10000$, в противном случае, ГМС даст отказ и Юрия ждёт экстрадиция в Беларусь. Звучали обещания и угрозы, требование оплатить деньги, иначе будут проблемы. Для получения оставшейся суммы родным Юрия пришлось продать квартиру в родном городе.

Как выяснилось в конце марта 2020 года инспектором, ведущим дело Юрия в ГМС, был дан отказ в предоставлении статуса и документы отослали в Киев для утверждения решения. В этот период адвокат Евдокимова угрозами заставила передать осташуюся сумму денег и вновь уверяла, что документы уже готовы, «они ждут последнюю подпись и какой-то ответ на запрос».

В мае отказ миграционной службы был принят официально, что ГМС в Одесской области скрыло от Юрия и делало вид, что всё в порядке, документы, мол, ещё в Киеве. Было проведено собеседование (после официального отказа, о котором Юрий не знал!), а за это время адвокат вытягивала последние деньги, которые, в конечном итоге, Юрий заплатил.

После получения денег адвокат очень сильно изменила своё поведение, — отмечает Зайцев. «Она перестала готовиться к судебным заседаниям, не пыталась смягчить меру пресечения и удерживала меня под круглосуточным домашним арестом, периодически блокируя все контакты и игнорируя мои попытки с ней связаться и потребовать от неё выполнять работу адвоката. Так длилось до августа, до очередного суда по продлению меры пресечения в виде домашнего ареста, под которым я находился уже 5 месяцев. За это время я не мог сходить даже в магазин купить еды, в то время когда адвокат не предпринимала всё это время ничего для изменения ситуации и говорила, что нужно ждать получения документов от миграционной».

Сроки, обещанные адвокатом, к тому времени уже были просрочены на 3 месяца и ничего внятного от неё Юрий добиться не смог. Во время заседания суда 9 августа 2021 года выяснилось, что ещё в мае миграционная служба дала отказ о предоставлении статуса беженца Юрию и только сейчас предоставила эту информацию прокуратуре. Вскоре после этого адвокат обещала, что всё решит, что якобы есть основание для отказа, назвав его. Но когда Юрий получил документы об отказе из ГМС, то там не было информации, о которой говорила Евдокимова.

«После этого стало ясно, что она просто мошенница. Евдокимова заблокировала все свои контакты и отказалась возвращать деньги и вообще общаться с кем-либо. На судебные заседания она больше не приходила и оставила меня в таком положении — без денег и защиты, под арестом и с отказом миграционной службы».

К этому моменту Юрий стал пытаться привлечь внимание к себе при помощи СМИ, обратившись к нашему и другим изданиям. Откликнулась правозащитная организация «Правое дело», которая предоставила бесплатную правовую помощь Юрию и стала защищать его во всех судебных процессах.

По словам Юрия, сразу после того, как за дело взялись настоящие правозащитники, на первом же заседании по продлению меры пресечения в процедуре аппеляции было отвоёвано положительное решение судей и смягчение меры пресечения, не предусматривающее круглосуточное нахождение под домашним арестом, чего просто не хотела делать адвокат Евдокимова в течении полугода, даже при том, что он нуждался в лечении и имел ряд заболеваний, при которых нахождение в условиях ареста недопустимы для поддержания здоровья.

Было обжаловано решение миграционной службы об отказе в предоставлении статуса беженца, и 31 января суд был выигран, благодаря «Правому делу» при поддержке белорусской диаспоры и Белорусского дома в Украине, которые прилагали свои усилия с целью поддержки

своего соотечественника.

«В отношении адвоката Евдокимовой я подал жалобу в квалификационной-дисциплинарную комиссию адвокатов Одесской области в связи с её т.н. защитой, и 21 января состоялось заседание, на котором было принято решение об открытии дела в отношении Евдокимовой И.В. Дальнейшее рассмотрение дела по ней назначено на конец февраля»,-рассказал Зайцев.

Также подано заявление в Госбюро расследований по факту мошенничества группой лиц с участием сотрудников миграционной службы, которые скрывали своё решение в тот момент, когда адвокат вымогала последние деньги от Юрия. По его словам и утверждениям защитников, «мы наблюдаем схему вымогательства и мошенничества в отношении незащищённых людей под арестом и попытку экстрадировать человека после получения всех его денег».

Проблема адвокатов-«решал» остаётся в тени, в результате чего огромное количество арестантов теряют деньги и всё, что у них есть, а сами ситуации не выходят из стен СИЗО и данные преступления адвокатов остаются лишь на их совести, — резюмировал Зайцев.

Одесса Nеws продолжает следить за ситуацией.

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