«Бацька» предложил новый проект конституции Беларуси

В Беларуси опубликован проект обновлённой Конституции, в которой ограничивается количество президентских сроков, а также убирается текст о безъядерном статусе и нейтральности.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что в новом проекте Конституции предполагается ограничение президентских сроков до двух. Также минимальный возраст кандидата должен быть 40 лет, а не 35, как раньше, причём 20 лет он должен проживать на территории Беларуси. Кандидату в президенты запрещается иметь заграничное гражданство или вид на жительство.

Отмечается, что ограничение количества президентских сроков начнёт действовать после вступления в должность новоизбранного президента. Также, по новой Конституции, сложивший полномочия президент становится «пожизненным сенатором», на которого продолжает распространяться президентский иммунитет.

Новый документ запрещает финансирование избирательной кампании иностранными организациями и гражданами. Кроме этого, создаётся представительский орган «Общебелорусское собрание», которое получает право смещать президента вследствие нарушения Конституции. Также это собрание решает вопросы войны и мира. СМИ отмечают, что из действующей редакции Конституции предлагается убрать параграф о безъядерной зоне и нейтральности Беларуси.

СМИ отмечает, что этот проект, скорее всего, будет вынесен президентом на референдум. Указывается, что Лукашенко руководит страной уже 19 лет.

Также сообщается, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге он примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. На 29 декабря запланирована встреча Лукашенко с Путиным.

Как сообщала Одессаа News, Беларусь «не останется в стороне» в случае обострения конфликта на Донбассе, заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности Лукашенко.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat