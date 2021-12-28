Женщины против постановки на воинский учёт: петиция набрала 32 тысячи голосов

Электронная петиция на Официальном интернет-представительстве Президента Украины об отмене приказа Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 г. №313 относительно воинского учёта для женщин определённых профессий и специальностей в возрасте до 60 лет набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента.

Соответствующая петиция под №22/130110-еп была подана 23 декабря. Её инициатором является Яна Рашевченко. В петиции предлагается отменить приказ Министерства обороны Украины, а вместо него «пользоваться только перечнем только тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994».

«Вроде бы изменился только Перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными… Это издевательство. Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Никакого переходного периода и разъяснений по поводу механизма реализации», — утверждает автор петиции.

Как сообщала Одесса News, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на воинский учет в качестве военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря.

В списке приводится 35 видов специальностей: от системы общепита до банковского дела, а также программисты, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, работники гостиниц, делопроизводители, рекламщики, библиотекари и т.д.

Для того, чтобы обратиться в военкомат и стать на воинский учёт, у женщин есть весь 2022 год. Перед постановкой на учёт нужно пройти медицинскую комиссию.

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