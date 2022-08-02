16 ракет типа «Калибр» враг может одновременно выпустить в сторону Одессы

В Чёрном море два ракетных вражеских носителя нацелили 16 ракет типа «Калибр» на наше побережье.

Об этом сегодня ночью сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

«Корабельная группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров. Место их маневрирования остаётся в ракетно безопасных участках. В то время как два ракетных носителя держат 16 «Калибров» в готовности, а три больших десантных корабля – на дежурстве», — проинформировал полковник Назаров.

Актуальность угрозы ракетных ударов означает, что не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, — предупреждает представитель Оперативного командования.

В целом, в командовании «Юг» считают военную ситуация за прошедшие сутки сложной, напряжённой, но тщательно отслеживаемой силами обороны.

Карта Минобороны Великобритании о военных действиях в Украине сост. на 1 августа 2022 года

Всего за боевой день результаты работы подразделений ВСУ таковы: 32 военнослужащих РФ, самоходная гаубица «Мста-С», зенитно-ракетный комплекс ТОР и ещё 4 единицы бронированной техники.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 1 августа в Херсонской области Вооружённые силы Украины деоккупировали 46 населённых пунктов.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

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