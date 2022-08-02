В Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населённых пунктов

В Херсонской области Вооружённые силы Украины деоккупировали 46 населённых пунктов.

Об этом 1 августа сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий во время брифинга, который транслировал «Медиацентр Украина».

«На сегодня в Херсонской области уже деоккупировано 46 населённых пунктов, большая часть из них на севере, на границе с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью», – сказал Бутрий.

По его словам, есть посёлки, которые «практически разрушены», степень разрушений – 90%. Эти населённые пункты каждый день находятся под обстрелом, там нет водоснабжения, газа и света, — отметил Бутрий, добавив, что в некоторых из них ещё остаются люди, хотя большинство населения выехало.

И.о. главы ОВА призвал людей эвакуироваться «на более безопасные территории до освобождения области».

«Люди на оккупированной территории ждут ВСУ и освобождения», – заявил Бутрий.

Как сообщала Одесса News, после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести «референдум» для «легализации» оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

Оперативное командование ВСУ «Юг» сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

19 июля в небе над Херсонщиной зенитным ракетным подразделением воздушного командования «Юг» сбит российский многофункциональный истребитель Су-35.