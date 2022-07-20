В небе над Херсонщиной сбит российский многофункциональный истребитель Су-35

19 июля, около 20:00, в небе над Херсонщиной зенитным ракетным подразделением воздушного командования «Юг» сбит российский многофункциональный истребитель Су-35.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Вражеский самолёт пытался атаковать самолёты штурмовой авиации Воздушных сил Вооружённых Сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот катапультировался.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области в результате обстрела в ночь на 19 июля ранен 5-месячный ребёнок.

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