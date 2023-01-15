Звезда советского кино Инна Чурикова ушла из жизни

Звезда советского кино, народная артистка СССР Инна Чурикова ушла из жизни.

Артистке было 79 лет.

О смерти актрисы рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер, где актриса играла. Что стало причиной смерти Чуриковой, неизвестно. Отмечается, что последние несколько лет актриса много болела. Несколько месяцев назад Чурикова получила серьёзные переломы при падении.

Прощание с Чуриковой, по словам Варшавера, состоится во вторник, 17 января 2023 года, в театре «Ленком».

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее в Башкирии. В кино дебютировала в 1960 году. Сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах. Самые известные её работы в кинофильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ребро Адама», «Ширли-Мирли», «Военно-полевой роман» и многие другие.

Как сообщала Одесса News, шотландский актёр Робби Колтрейн, сыгравший Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в октябре 2022 года на 73-м году жизни.

Фото из открытых источников

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