В Шотландии умер актёр, сыгравший в «Гарри Поттере»

Шотландский актёр Робби Колтрейн, сыгравший Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер на 73-м году жизни.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Hollywood Reporter.

Колтрейн (настоящее имя Энтони Роберт Мак-Миллан) родился 30 марта 1950 года в городе Глазго в семье врача и учительницы. После окончания местной художественной школы продолжил изучать искусство в педагогическом колледже в Эдинбурге, но попытки стать художником не увенчались успехом.

Колтрейн начал выступать как комик в клубах Эдинбурга, а затем переехал в Лондон.

Он стал известен после роли психолога с даром раскрытия преступлений в сериале «Метод Крекера», который транслировали в 1990-х – начале 2000-х.

Актёр сыграл роль великана Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Он также снялся в двух фильмах бондианы — «Золотой глаз» и «И целого мира мало», детективе «Из ада» и многих других фильмах и сериалах.

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