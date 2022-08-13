В США умерла известная актриса Энн Гейч

Американская актриса Энн Гейч скончалась в возрасте 53 лет после аварии, произошедшей ещё 5 августа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Энн Гейч умерла, не приходя в сознание после произошедшей 5 августа автоаварии. В тот день автомобиль актрисы врезался в жилой дом, в результате чего начался пожар.

По словам спасателей, Гейч разговаривала, когда её вытаскивали из-под обломков, но в больнице она впала в кому.

Ранее в пятницу врачи сообщили, что отключат её от системы жизнеобеспечения, поскольку у актрисы диагностировали смерть мозга.

Энн Гейч сыграла несколько десятков ролей в фильмах, в том числе таких, как «Донни Браско», «Женская потасовка», «Психо», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Другой мир», «Супермен: Судный день» и других.

Энн Гейч в «Донни Браско»

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, ушла из жизни в возрасте 88 лет.

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