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Пограничная ищейка нашла боеприпасы в машине, прибывшей в Южный из США

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В международном морском пункте контроля «Визирка», что находится вблизи г.Южный, пограничники Одесского отряда обнаружили патроны.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, во время мероприятий пограничного контроля внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США, сработала специальная служебная собака.

Отмечается, что в ходе углублённого осмотра автомобиля под сиденьем водителя в специально оборудованном бардачке для инструментов военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса.

Пограничники сообщили Нацполиции, а патроны изъяли.

Фото и видео: Госпогранслужба

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