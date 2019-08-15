Пограничная ищейка нашла боеприпасы в машине, прибывшей в Южный из США

В международном морском пункте контроля «Визирка», что находится вблизи г.Южный, пограничники Одесского отряда обнаружили патроны.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, во время мероприятий пограничного контроля внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США, сработала специальная служебная собака.



Отмечается, что в ходе углублённого осмотра автомобиля под сиденьем водителя в специально оборудованном бардачке для инструментов военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса.

Пограничники сообщили Нацполиции, а патроны изъяли.

Фото и видео: Госпогранслужба