Олигарха Пинчука вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Украинского предпринимателя, миллиардера и мецената, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука вызывают на допрос в Генпрокуратуру на 11:00 27 августа.

Соответствующую повестку обнародовали на сайте ГПУ.

«Пинчук Виктор Михайлович, в соответствии с требованиями ст.ст.133, 135 Вам необходимо явиться 27 августа 2019 года в 11 час. 00 мин. в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 322 (тел. 200-71-36) для проведения процессуальных действий с вашим участием, в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42016000000002148 от 19.08.2016», — говорится в повестке.

По данным СМИ, допрос Пинчука связан с расследованием дела о так называемой «чёрной бухгалтерии» Партии регионов.