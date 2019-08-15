В Одессе споют популярные шлягеры Примадонны

Концерт-посвящение Алле Пугачёвой «Примадонна» пройдёт 29 августа в Одесском театре музыкальной комедии.

Песни Пугачёвой, которой в этом году исполнилось 70 лет, споют певицы Ирина Сказина, Наталья Валевская, Юлия Олейник, Анна Жулина в сопровождении Оркестра ВСУ под управлением Дмитрия Антонюка.

Певицы помогут кому-то (более старшему поколению зрителей) напомнить, а кому-то впервые увидеть эволюцию стиля Аллы Пугачёвой.

• 70-е годы

В 70-х годах на небосклоне российской эстрады зажглась яркая звезда. Молодая и красивая певица поразила всех не только своим потрясающим голосом, но и исключительной красотой. Роскошные длинные волосы, уложенные в пышные локоны, тонкие черты лица, стройная и женственная фигура… Свои достоинства Алла Пугачёва умело подчеркивала при помощи одежды. Она носила как яркие лёгкие платья и сарафаны в стиле хиппи, пестрящие различными рисунками, так и классические однотонные наряды, подчёркивающие её стройную фигуру. В гардеробе певицы были самые модные вещи того времени: объёмные жакеты, вязаные джемперы, рубашки с отложным воротником, платья-макси с широкими рукава и манжетами, а также кокетливыми «фонариками».

• 80-е годы

В 80-е годы наступила новая модная эпоха, которая ознаменовалась ярким взрывом цвета в одежде и музыке. Среди многих коллег Алла вновь выделялась своим стилем. Певица отдавала предпочтение свободным многослойным платьям с рукавами «бабочкой». В её гардеробе были как длинные струящиеся платья-балахоны, так и короткие мини, обнажающие стройные ноги звезды. Историк моды Александр Васильев говорил, что балахоны вошли в моду в эпоху хиппи. «Их связывают с именем греческого певца Демиса Руссоса. Именно он стал первым носить такую одежду на сцене ещё в начале 70-х годов. Позже Вячеслав Зайцев специально сшил Алле первый балахон для съёмок в фильме «Женщина, которая поёт».

• 90-е годы, первая половина

Неотъемлемой частью гардероба 90-х стало смешение стилей: диско, рока, панка и хип-хопа, что сразу же отразилось и на одежде Аллы Пугачевой. Как и многие модницы тех времен, певица сразу же полюбила цветные лосины, которые она умело комбинировала с короткими шортами, бесформенными балахонами, свободными яркими блузами и объёмными жакетами с «плечиками». Свои наряды Алла Борисовна любила дополнять яркими деталями: тёмными очками, широкими кожаными поясами, аксессуарами для волос и модными кепи, которые вполне органично смотрелись с небрежными причёсками в стиле 80-х.

• 90-е годы, вторая половина

В конце 90-х годов стиль Аллы Пугачевой заметно изменился. Певица отказалась от многих модных трендов в пользу более комфортной и удобной для неё одежды. Так, из гардероба певицы практически исчезли яркие лосины и платья с пышными юбками, на смену которым пришли более строгие и классические вещи: длинные жакеты и любимые Аллой Борисовной балахоны разной длины, но неизменного чёрного цвета. Эти вещи звезда чаще всего надевала с высокими сапогами и шляпками в тон. В те годы певица также экспериментировала с причёсками: она отказалась от бесформенных укладок и всё чаще стала выпрямлять волосы и завивать их в аккуратные локоны.

• 2000-е годы

В 2000-х годах мода вновь поменялась, но широкие балахоны, ставшие «визитной карточкой» Аллы Борисовны Пугачёвой, так и остались её излюбленным одеянием. Однако и балахоны звезды с годами становились более яркими и оригинальными: певица экспериментировала с тканями и цветами, всё чаще появляясь на публике в ярких многоцветных платьях. В то время Алла Борисовна часто меняла причёски и цвет волос, перекрашиваясь из рыжего в русый, а также завивая и вновь выпрямляя волосы.

Приходите на «Примадонну»: вас ждёт абсолютное погружение в мир музыки, поэзии и образов, созданных Аллой Пугачёвой и замечательными композиторами и поэтами, с которыми сотрудничала Алла Пугачёва.

Начало 19:00.

Стоимость билетов — 250-700 гривен. Их можно купить здесь.