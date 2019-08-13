Одесский театр музкомедии собирает всех поклонников Примадонны

29 августа в Одесском театре музыкальной комедии концерт-посвящение «Примадонна» к юбилею яркой, самобытной, талантливой и невероятно харизматичной звезды — Аллы Пугачёвой.

Компания Magicbox совместно с Оркестром ансамбля песни и танца Вооружённых Сил Украины под управлением Дмитрия Антонюка готовят настоящий подарок для всех поклонников творчества Аллы Пугачёвой.

Солистами концерта выступят:

Заслуженная Артистка Украины Ирина Сказина, известная непревзойдённым исполнением романсов. В программе «Примадонна» Ирина исполнит песни, записанные Аллой Борисовной для фильма Эльдара Рязанова «Ирония любви или с лёгким паром»: «Мне нравится», «Тихорецкая», «У зеркала», «По улице моей»

Наталья Валевская, получившая в 2009 году премию конкурса «Алла ищет таланты», а также принимавшая участие в «Рождественских встречах Аллы Пугачёвой»

Юлия Олейник — солистка Оркестра ансамбля песни и танца Вооружённых Сил Украины, обладательница гран-при международного конкурса «Le Ciel de Paris»

Аня Жулина — известная украинская певица, солистка Freedom Music Band.

Зрителей концерта ждёт абсолютное погружение в мир музыки, поэзии и образов, созданных Аллой Пугачёвой и замечательными композиторами и поэтами, с которыми сотрудничала Примадонна.

Дирижёр и художественный руководитель программы, хорошо известный одесситам по концертам «Любимые песни Леонида Утёсова», «Вечер романсов с Ириной Сказиной» и многим другим великолепным программам, проходившим с огромным успехом, заслуженный деятель искусств Украины Дмитрий Жанович Антонюк.

Начало в 19 часов.

Зал кондиционирован.

Билеты от 250 до 700 гривен можно купить здесь.