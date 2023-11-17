Куда пойти в Одессе на выходных 18-19 ноября

18-19 ноября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

18 ноября в рамках художественной акции «С песней к Победе» КП «Парки Одессы» приглашают в фойе стадиона «Черноморец» на концерт. Его участники: Оркестр Главного управления Национальной полиции в Одесской области, а также композитор, баянист, певец Владимир Войцеховский. Приходите к 14 часам.

18 ноября зажигательная оперетта Имре Кальмана «Марица» в Одесском театре музкомедии. Она полна национальных венгерских танцев, мелодий, характерных типажей. «Марица» — это сразу несколько любовных историй с интригами, необычными развязками, тонким юмором. Разве можно отказать себе в удовольствии наблюдать за перипетиями сюжета, наслаждаясь прекрасной музыкой Имре Кальмана и замечательными голосами талантливых артистов. Цена билетов от 50 гривен. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3. Приходите к 14:00.

18 ноября в Одесском областном академическом драматическом театре спектакль «8 любящих женщин». Женщина – это всегда тайна. И это уже любопытно! А когда их восемь и все они любящие? И все француженки? При том, как известно, у каждой любящей женщины есть свой скелет в шкафу. Обязательно приходите к 18 часам и увидите, что произошло в одном достойном пригородном доме недалеко от Парижа. Стоимость билетов от 100 гривен.

18 ноября в Одесском международном культурном центре UNION концерт пианиста Андрея Показа. Этот концерт будет особенным. Рояль будет размещён не на сцене, а прямо в центре старинного зала. Слушатели смогут погрузиться в прекрасную музыку, сидя вокруг пианиста, испытав все эмоции и энергетику музыканта. Программа концерта состоит из двух отделений: ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН и ИМПРОВИЗАЦИИ. Стоимость билетов от 400 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43. Приходите к 19 часам.

До 3 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства необычная выставка — «Буквы, которыми создан мир».Этот проект – совместное творчество израильских художников Сергея Бунькова (Sergey Bunkov) и Тенно Пент Соостера (Тэнно Пент Соостер) – мультимедийные офорты, оживающие с помощью технологии дополненной реальности. Выставка организована при поддержке Посольства Государства Израиль и сети медицинских центров Клиника “Oxford Medical”. Выставка работает в будни с 12.00 до 17.00, а в выходные — с 11.00 до 17.00.

До 3 декабря в Одесском культурном центре UNION открылась персональная выставка работ Сергея Поляничко “Магрибские сказки”. На серию работ автора вдохновили реальные путешествия в Марокко – одну из самых удивительных стран мира, где откровения встречаются каждый день с теми, кто к ним готов.

До 3 декабря во Всемирном клубе одесситов будет проходить выставка работ члена Национального союза фотохудожников Украины Юрия Бойко. То, что обычному человеку кажется банальным, недостойным внимания, Юрий превращает в произведение искусства, и научиться такому невозможно, это дар. Адрес: ул. Маразлиевская, 7.

До 8 декабря в галерее Одесского литературного музея выставка «Украина – космическое государство», где будут представлены материалы из коллекции тематической филателии Л.В. Субботина (1936-2019) – учёного-археолога, историка, Почётного гражданина г. Болград. Собрание филателии Л. Субботина насчитывает тысячи единиц, объединённых одной темой – история мировой космической отрасли. На выставке в гармонии с её тематикой представлены работы художника из Одессы Евгения Сивоплясова, который воспроизводит космос на своих картинах.

До 10 декабря в галерее Летнего театра Городского сада #ARTODESSA фотовыставка выдающегося мастера фотографии из Одессы, обладателя международной категории EFIAP Олега Куцкого. Фотовыставка посвящена Одессе и одесситам. Большинство представленных работ охватывают большой период мирной жизни города с 2000-х и до 2020-х.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Александр Александров/Одесса News

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