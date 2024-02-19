В Одесском оперном театре состоится концерт органной музыки

25 февраля Одесский театр оперы и балета приглашает зрителей на концерт органной музыки, где свою программу представит лауреат международных конкурсов Вероника Струк, артисты оркестра и солисты оперы театра.

Вас ожидает встреча с европейской и отечественной классикой.

В первом отделении будут звучать шедевры мировой классики композиторов Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди, Феликса Мендельсона, Франца Шуберта, Генри Пёрселла.

Во втором – музыка блестящей плеяды выдающихся украинских композиторов С. Гулака – Артемовского, Н. Лысенко, А. Кос-Анатольского, обработки популярных народных песен В. Йориша и П. Бойченко, а также произведения современных художников – Мирослава Волынского и Людмилы Шукайло.

В этот вечер с вами будут ведущие солисты и артисты оркестра театра.

Стоимость билетов от 100 до 550 гривен. Их можно приобрести здесь.

Приходите к 16 часам.

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