В Одесской Кирхе состоится фестиваль средневековья с рыцарскими турнирами

10 февраля в Одесской Кирхе состоится исторический фестиваль “Рыцари южных берегов”.

Организаторы — клуб исторического фехтования и реконструкции Tangar HRG.

Посетителей ждут рыцарские бои, атмосфера старинных мастер-классов, фудкорты и захватывающие лекции.

Маленькие герои смогут поучаствовать в рыцарских боях в мягких доспехах.

Также будет показана выставка реконструкторских средневековых вещей.

Средневековье оживёт в Одесской Кирхе с 10:00 до 20:00.

Вход свободный.

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