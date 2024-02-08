В Одесской Кирхе состоится фестиваль средневековья с рыцарскими турнирами

10 февраля в Одесской Кирхе состоится исторический фестиваль “Рыцари южных берегов”.
Организаторы — клуб исторического фехтования и реконструкции Tangar HRG.
Посетителей ждут рыцарские бои, атмосфера старинных мастер-классов, фудкорты и захватывающие лекции.
Маленькие герои смогут поучаствовать в рыцарских боях в мягких доспехах.
Также будет показана выставка реконструкторских средневековых вещей.
Средневековье оживёт в Одесской Кирхе с 10:00 до 20:00.
Вход свободный.
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