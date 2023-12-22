Одесский цирк приглашает на программу «Праздничный подарок»

Программу «Праздничный подарок» предлагает посмотреть Одесский государственный цирк с 23 декабря по 14 января.
Невероятная хореография, интерактивные эффекты и впечатляющая акробатика придают шоу солидности, присущей спектаклям мирового уровня.
Уникальные пони, грациозные лошадки, послушные кошки со смелыми акробатами, воздушными гимнастами, весёлым клоуном и Санта Клаусом подготовили настоящий новогодний сюрприз всем, кто любит цирк.
Начало представлений в 11.00. 13.00 и 16.00.
Цена билетов от 150 до 450 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес: ул. Коблевская, 25.
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