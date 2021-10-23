30 и 31 октября Одесская киностудия превратится в заколдованное пространство

Ваш инстаграм заскучал без новых фото? Настало время оживить свой профиль яркими костюмами, невероятными образами и эксклюзивными фотозонами!
30-31 октября территория Одесской киностудии превратится в мир ужасов и призраков, атмосферу мрака, тьмы и веселья!
6-й самый МАСШТАБНЫЙ костюмированный семейный Halloween фестиваль вновь ждёт встречи с Вами:
- Более 30-ти фотозон;
- Тематические фудкорты и волшебные напитки;
- Ещё больше конкурсов и самых крутых призов;
- Шоу-программа ведущего;
- Драйвовая музыка от ведущих кавер-бендов Одессы;
- Детская зона;
- Мастер-классы для всей семьи и квесты.
Проведи 2 незабываемых дня в заколдованном пространстве вампиров, дементоров, оборотней и привидений.
Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход на фестиваль свободный.
6-й масштабный Одесский Halloween фестиваль — именно то место, где все превращаются в желаемый образ и окунаются в праздник почитания Всех Святых.
Цена билетов от 150 до 200 грн. Их можно купить здесь.
30 октября, суббота, 13:00, 31 октября, воскресенье, 13:00.
Место проведения: Одесская киностудия.
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