30 и 31 октября Одесская киностудия превратится в заколдованное пространство

Ваш инстаграм заскучал без новых фото? Настало время оживить свой профиль яркими костюмами, невероятными образами и эксклюзивными фотозонами!

30-31 октября территория Одесской киностудии превратится в мир ужасов и призраков, атмосферу мрака, тьмы и веселья!

6-й самый МАСШТАБНЫЙ костюмированный семейный Halloween фестиваль вновь ждёт встречи с Вами:

Более 30-ти фотозон;

Тематические фудкорты и волшебные напитки;

Ещё больше конкурсов и самых крутых призов;

Шоу-программа ведущего;

Драйвовая музыка от ведущих кавер-бендов Одессы;

Детская зона;

Мастер-классы для всей семьи и квесты.

Проведи 2 незабываемых дня в заколдованном пространстве вампиров, дементоров, оборотней и привидений.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход на фестиваль свободный.

6-й масштабный Одесский Halloween фестиваль — именно то место, где все превращаются в желаемый образ и окунаются в праздник почитания Всех Святых.

Цена билетов от 150 до 200 грн. Их можно купить здесь.

30 октября, суббота, 13:00, 31 октября, воскресенье, 13:00.

Место проведения: Одесская киностудия.

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