О гранях приличия собственной фантазии можно узнать 8 марта

8 марта в Одесской областной филармонии шоу по мотивам бестселлера «50 оттенков серого».

Взрослый спектакль — провокация фантазии о закрытой теме.

«Мы ориентировались на сюжет книги, в которой история студентки факультета английской литературы велась от первого лица. Мы покажем те тонкие моменты, которые не показали в известном фильме. Конечно, первичный сценарий был более близок к оригиналу, но в процессе репетиций спектакль стал жить своей жизнью», — говорит автор сценария Татьяна Гребенюк.

Режиссёр новой версии и хореограф-постановщик — Павел Ивлюшкин. В постановке заняты одесские актёры, шоу-балет «LeGrand». Музыкальное сопровождение в исполнении «Black sea orchestra» придаёт необычный красочный тон сюжетной линии.



«Это очень честный спектакль о том, о чём нам не говорили в детстве».

Все смогут узнать пределы допустимого и грани приличия собственной фантазии, купив билет от 200 до 670 гривен здесь.

Начало в 19:00.