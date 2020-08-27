Впервые «Сильва» на сцене Летнего театра Горсада в Одессе

«Да здравствует любовь!», «Княгиня чардаша», «Королева чардаша» – таковы варианты названий популярнейшей оперетты Имре Кальмана «Сильва».

На протяжении вот уже 100 лет зрители с волнением следят за судьбой звезды варьете Сильвы Вареску и князя Эдвина Валерсхейм, а вслед за обаятельным графом Бони Канчиану повторяют: «Без женщин жить нельзя на свете, нет!».

«Сильва» – одна из оперетт, которую можно смотреть и слушать бесконечно. Всемирно известная классика жанра в исполнении актёров Одесского академического театра музыкальной комедии имени М. Водяного на сцене Летнего театра Городского сада в Одессе.

Великолепная музыка, остроумные диалоги, популярные арии любимых героев и счастливый конец…

Оперетта – это сказка для взрослых!

Дата и время начала: 30 августа, воскресенье, 20:00

Цена билетов: от 50 до 300 грн. Их можно купить здесь.