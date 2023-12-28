В Одессе возле Дворца спорта заработал новый каток

В Одессе возле Дворца спорта на проспекте Шевченко, 31 заботал новый каток — большая ледовая арене площадью в восемьсот квадратных метров.

Безлимитное катание стоит 400 гривен для детей и взрослых.

Коньки, которые представлены тут до 45-го размера, входят в стоимость оплаты.

При этом почасового катания тут нет.

Время работы катка: 10:00-22:00.

Фигурка помощника фигуриста обойдётся в 100 гривен в час, инструктор — в 300 гривен за 45 минут.

Также функционирует каток на проспекте Небесной сотни (ледовая арена на месте бывшего скейт-парка, на линии 13-того трамвая у торгового центра «Экспострой»). Здесь безлимитное катание стоит 300 гривен для детей и взрослых. Коньки входят в стоимость оплаты. Почасового катания тут нет. Ледяная горка – 20 гривен спуск.

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