Мэр Одессы надеется на сотрудничество с берлинским округом Лихтенберг

Сегодня, 28 декабря, состоялась онлайн-встреча мэра Одессы Геннадия Труханова с мэром округа Лихтенберг в Берлине Мартином Шефером.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что проявлением международной солидарности во время военной агрессии явилось наименование в яваре 2023 года одной из площадей Берлина в этом округе в честь Одессы, что и стало началом партнёрских отношений.

«Для нас большая честь начать контакт с Одессой. Мы живём в разных ситуациях, но у нас есть общие цели – иметь сильную общину. Назвав площадь в честь вашего города, мы хотели показать, что общины должны держаться вместе», — отметил Шефер.

В ходе встречи стороны обсудили опыт международного сотрудничества, вопросы энергообеспечения Одессы, пассажирских перевозок и образования.

«Враг пытается украсть у наших детей детство. Но мы делаем всё возможное, чтобы у наших детей были безопасные условия для всестороннего развития и образования», — сказал Геннадий Труханов.

Обсуждались вопросы партнёрских отношений между образовательными учреждениями Одессы и Лихтенберга.

Одесса News сообщала о проведении в декабре 2023 года онлайн-встречи Геннадия Труханова с представителями города Салдана Бэй (Южно-Африканская Республика).

Фото: «Одесса»

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