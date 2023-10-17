Мэр Одессы передал 18 автомобилей высокой проходимости подразделениям теробороны

18 автомобилей высокой проходимости передано Одесской мэрией силам территориальной обороны.

Транспортные средства приобретены в рамках городской целевой программы содействия развитию подразделений терробороны и добровольческих формирований, которая на сегодняшний день выполнена уже на 90%, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в общей сложности, городские власти передали подразделениям терробороны уже 60 авто. До конца года планируется передать ещё 19 машин.

«С начала полномасштабного вторжения мы поддерживали и продолжаем поддерживать бригады территориальной обороны. За счёт городского бюджета мы отрабатываем все поступающие от бригад запросы. Эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется», — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов передал командованию Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии специальное оборудование, чтобы улучшить экипировку мобильно-огневых групп, работающих против дронов на сумму 22 млн. грн.

Фото и видео: «Одесса»

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