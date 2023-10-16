Из бюджета Одессы закуплено и передано в воинские подразделения спецоборудование

Мэр Одессы Геннадий Труханов передал командованию Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии специальное оборудование, чтобы улучшить экипировку мобильно-огневых групп, работающих против дронов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на эти цели из городского бюджета было выделено 22 млн. грн.

«Оборудование передано по запросу командования для повышения эффективности противодействия атакам «шахедов», поскольку Одесса регулярно страдает от агрессии оккупантов именно ночью. Это, в частности, приборы ночного видения, тепловизоры, указки, фонари, дальномеры и другое необходимое оборудование», — говорится в сообщении.

«Уже сегодня оборудование будет задействовано по назначению. А мы будем и дальше оказывать всестороннюю помощь нашим Вооружённым Силам и Силам обороны», — сказал Геннадий Труханов.

Также защитникам были переданы внедорожники, закупленные в рамках целевой программы «Безопасный город».

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в Одесской мэрии состоялась встреча с командованием Сил обороны региона, на которой обсуждалось противовоздушное прикрытие Одессы и потребности соответствующих воинских подразделений.

Фото и видео: «Одесса»

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