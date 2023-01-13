Труханов уволил своего зама, обвиняемого в коррупции, с денежной компенсацией

В Одессе освободили от должности первого заместителя городского головы Михаила Кучука, который является одним из фигурантов уголовного производства НАБУ.

Соответствующее распоряжение № 24К обнародовано на официальном сайте горсовета 12 января.

«Освободить Михаила Кучука от должности первого заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета по собственному желанию, в соответствии со статьёй 38 КЗоТа Украины, 12 января 2023 года», — говорится в документе.

В распоряжении, подписанном Геннадием Трухановым, также содержится указание Департаменту бухгалтерского учёта, отчётности и закупок Одесского городского совета «произвести полный расчёт в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе выплатить Кучуку М.И. денежную компенсацию за 70 календарных дней неиспользованных ежегодных отпусков».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года детективы НАБУ сообщили о подозрении трём заместителям городского головы Геннадия Труханова, в том числе Кучуку, действовавшим в составе разоблачённой преступной организации.

По данным следствия, эта преступная организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки за счёт местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы преступной организации наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чём свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.

Первый заместитель городского головы Одессы Михаил Кучук, в частности, контролировал деятельность подчинённых управлений — главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановлении расчётов за ремонт дорог в городе.

По информации Центра противодействия коррупции, Михаил Кучук с марта по июль 2022 года, по данным следствия, получил 900 тысяч грн. взятки.

В январе 2023 года Михаил Кучук, находящийся сейчас за пределами Украины, подал в отставку, передав заявление по почте.

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