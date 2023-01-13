Одесский благотворительный фонд имени Уточкина отвёз на передовую 35 генераторов

35 генераторов разной мощности переданы украинским защитникам на передовую Одесским благотворительным фондом развития спорта и общественных инициатив имени Сергея Уточкина.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что этот благотворительный фонд приобрёл на собранные средства 55 генераторов разной мощности. По предварительным заказам 35 из них переданы военным частям ВСУ, борющимся на самых горячих участках фронта.

«Это первый этап запланированной помощи украинским военным. Фонд совместно с неравнодушными одесситами продолжает принимать заявки и оказывать гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года волонтёры Фонда развития спорта и общественных инициатив Одессы имени Сергея Уточкина присоединились к реализации пилотного проекта по обеспечению украинских военных зимней формой.

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