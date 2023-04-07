Утечку информации о ВСУ обсудили на Ставке Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждались ситуация на фронте, ход формирования новых военных формирований и вопросы предотвращения утечки информации о действиях ВСУ.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины (ОПУ).

«Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности. Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период», – сказано в сообщении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский, командующий ОСУВ «Таврия» Александр Тарнавский, командующий ОСУВ «Север» Сергей Наев и командующий ОСУВ «Одесса» Эдуард Москалёв доложили о ходе боевых действий на участках в пределах зон их ответственности.

Кроме того, члены Ставки «подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад», подчеркнули в ОПУ.

«Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава, – говорится в сообщении. – Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины».

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года года он провёл 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний – 3 апреля в Чернигове.

Как сообщала Одесса News, Пентагон расследует утечку секретных документов в соцсети, касающихся планов США и НАТО по планируемому контрнаступлению ВСУ.

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