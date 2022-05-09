Одесская прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны

Под процессуальным руководстве прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, 8 мая российские военные в очередной раз «высокоточным вооружением» нанесли ракетные удары по прибрежной зоне в Киевском районе Одессы. От взрывов вражеских снарядов разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса. Также повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры.

«Жертв и пострадавших нет. Во время ракетных обстрелов людей в комплексе, к счастью, не было. Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют», — констатируют следователи прокуратуры.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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