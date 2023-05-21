В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Число, светлая ему память

8 апреля в селе Сербы Кодымского района Одесской области простились со старшим сержантом Андреем Числом.

Об этом сообщила в Facebook Кодымская громада.

Погибший воин был командиром пушки гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы военной части А0216.

Жизнь Героя оборвалась 31 марта. Он погиб вследствие пожара, выполняя служебные обязанности, вблизи населённого пункта Ясная Поляна Краматорского района Донецкой области.

Провести Андрея в последний путь пришли его родные, близкие и односельчане.

Воина похоронили в его родном селе Сербы.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года от тяжёлого ранения, полученного вследствие танкового обстрела в Херсонской области, погиб боец одесской бригады теробороны Дмитрий Килиенко.

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Фото: Кодымская громада/Facebook

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