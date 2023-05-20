В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Килиенко, светлая память

От тяжёлого ранения, полученного вследствие танкового обстрела в Херсонской области, погиб боец одесской бригады теробороны Дмитрий Килиенко.

Об этом сообщила в Facebook 126-я отдельная бригада территориальной обороны города Одесса.

В Захарьевской громаде уточнили, что Дмитрий родился, жил и учился в селе Йосиповка Овидиопольского района Одесской области. В семье он был средним из трёх сыновей. Старший и младший братья Дмитрия сейчас продолжают защищать Украину от оккупантов.

Жизнь Дмитрия Килиенко оборвалась 4 апреля в районе Кинбурнской косы.

25 июня воину могло бы исполниться 25 лет…

Как сообщала Одесса News, 7 апреля 2023 года в Одесской области простились с военнослужащим 46-летним жителем Балтской территориальной громады Олегом Бозовым.

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Фото: Захарьевская громада, 126-я отдельная бригада ТРО г.Одесса/Facebook

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