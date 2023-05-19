В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Бозов, светлая ему память

7 апреля в Одесской области простились с военнослужащим 46-летним жителем Балтской территориальной громады Олегом Бозовым.

Об этом сообщил в Facebook глава громады Сергей Мазур.

«Тяжёлый крест несут наши защитники – их судьба принадлежит стране, до последнего момента, до последнего дыхания… Они остаются в нашей памяти, воспоминаниях родных, друзей, побратимов… Вечная память всем, чью жизнь оборвала война…», – написал глава Балтской территориальной громады.

Как сообщала Одесса News,10 апреля 2023 года жители Саратской поселковой территориальной громады провели в последний путь погибшего воина Вооружённых Сил Украины Сергея Кушнеренко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Мазур/Facebook

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