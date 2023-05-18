В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Кушнеренко, светлая память

10 апреля жители Саратской поселковой территориальной громады провели в последний путь погибшего воина Вооружённых Сил Украины Сергея Кушнеренко.

Об этом сообщает в Facebook Саратский поссовет.

Отдать дань уважения мужественному защитнику пришли родные, друзья, знакомые и земляки павшего Героя. Склонив головы в скорби, они провели его в последний раз по дорогам родного посёлка.

Похоронили Сергея на кладбище в Сарате.

Как сообщала Одесса News, 6 апреля в Одесской области провели в последний путь бойца полка «Азов» Михаила Марчишина.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Саратский поссовет/Facebook

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