В Одессу приехал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер

Одессу 17 мая посетил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Об этом сообщает Укринформ.

Курт Волкер принял участие в IV Молитвенном завтраке Одесской области.

Также американский гость провёл брифинг в Одессе, во время которого рассказал о перспективах присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

«Что касается того, может ли Украина присоединиться к НАТО до завершения войны, стоит посмотреть на Германию, которая присоединилась к НАТО, будучи разделённой страной, когда восточная часть Германии была под оккупацией СССР», — заявил Волкер.

Он предположил, что присоединение Украины к НАТО может состояться до завершения войны. Возможно, пятая статья будет применена только для тех территорий, которые к моменту присоединения будут подконтрольны Киеву, предположил Волкер.

«Как и когда закончится война – неизвестно. Это может быть нечто подобное, как происходит в Корее. Корея разделена на две части – Северную и Южную — и всё ещё находится в состоянии войны», – добавил экс-представитель Госдепа США.

По словам Волкера, к осени должен быть согласован очередной пакет помощи, из которого Украине будет оказываться поддержка на протяжении 2024 года, на 60 млрд долларов.

«Осенью мы предоставим ещё один пакет помощи, из которого Украине будет оказываться поддержка на протяжении 2024 года», — пояснил Волкер.

По его словам, сейчас обсуждается сумма в 60 млрд долларов, а помощь может официально быть утверждена в сентябре. Планируется согласовать поставки новых вооружений до выборов президента США.

Бывший сотрудник Госдепартамента также объяснил, что у Вашингтона достаточно ресурсов для поддержки контрнаступления ВСУ, которое, как сообщается, должно стартовать в начале лета и продлиться вплоть до осени.

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