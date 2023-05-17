В Одессе провели Молитвенный завтрак

17 мая состоялся IV Молитвенный завтрак Одесской области.

Как сообщает официальный сайт города, уже более 50 лет доброй традицией большинства демократических стран мира является проведение молитвенных завтраков.

«Наша сила – в нашем единстве и вере. И сегодня мы видим, что Бог с нами, с Украиной, потому что на нашей стороне – правда», – сказал во время проведения Молитвенного завтрака мэр Одессы Геннадий Труханов.

Почётным гостем Молитвенного завтрака стал один из самых активных лоббистов помощи Украины в Вашингтоне Курт Волкер.

«Украина является оплотом свободы и землёй свободных людей. Мы невероятно поражены мужеством и настойчивостью украинцев. Но больше всего тем, как вы отстаиваете жизнь», — сказал Волкер.

В завершение мероприятия представители разных религиозных конфессий прочли совместную молитву за Украину.

На завтраке присутствовали и.о. председателя Одесской областной госадминистрации Борис Волошенков и председатель облсовета Григорий Диденко.

Фото: «Одесса»

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